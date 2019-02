V Genovi začeli z odstranjevanjem ostankov porušenega viadukta

Doslej so že odstranili več tisoč ton jekla, betona in asfalta, danes pa bodo s pomočjo velikanskega žerjava in štirih močnih jeklenic umaknili približno 900-tonsko betonsko ploščo. V operaciji, ki bo predvidoma trajala osem ur, bodo ploščo spustili za 48 metrov.

S podobnimi napravami so v Italiji leta 2013 dvignili tudi križarko Costa Concordia, ki je leto pred tem nasedla na toskanski obali. Nesreča je terjala 32 življenj.