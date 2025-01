V Gibanju Svoboda odstop Jušića vidijo kot izraz odgovornosti

"Zelo jasno je povedal, da si želi razbremeniti Policijo," se je po sprejemu odstopne izjave generalnega direktorja policije Senada Jušića odzval notranji minister Boštjan Poklukar. Premier Robert Golob pa je dodal, da je interes Policije postavil pred svoje lastne ambicije. Medtem pa v NSi, SD in Levici po burnem dogajanju v Policiji odhod podpirajo kot nujno potezo. Že prihodnji teden ministra v zvezi z imenovanjem Jušića in nepravilnostmi v delovanju Centra za varovanje in zaščito čaka interpelacija.