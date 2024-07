V gore brez preglavic zaradi stroškov prevoza in parkirnin

Poleti marsikdo ohladitev poišče v gorah. Nenazadnje je pohodništvo med Slovenci izjemno priljubljeno, a kaj ko nam veselje ob pogledu na gorske vrhove uničijo prepolna parkirišča in vrtoglave cene na njih? Platforma prevoz.org, ki v Sloveniji povezuje ponudnike in iskalce prevozov, ponuja rešitev. Namesto s tremi se pod naše očake preprosto podate z enim avtom. In kaj je cilj? Vsi stroški tako goriva kot parkirnine se razdelijo, zraven tega pa še vam med premagovanjem strmin čas krajšajo novi prijatelji. In kako to deluje?