V gorečem avtobusu umrla ena oseba

V četrtek popoldne se je na ulici Mirka Vadnova v Kranju zgodil nenavaden dogodek. Na parkirišču podjetja Arriva je zagorel eden izmed njihovih avtobusov. Ne zgolj, da je avtobus zagorel iz za zdaj še neznanega razloga, gasilci so ob gašenju v gorečem vozilu našli neprisebnega moškega. Zdravniki so takoj potrdili, da je moški mrtev, a na videz ni imel hujših poškodb. Zakaj je avtobus zagorel in kako se je v objemu ognjenih zubljev znašel neznan moški?