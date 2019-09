V Gorenjih Novakih padel prvi volk, prebivalci zdaj zahtevajo dodaten odstrel

Po tem ko so v soboto v Ljubljani zaščitniki živali protestirali proti odstrelu medveda in volka, je na območju Gorenjih Novakov pod streli padel prvi volk. Gre za kraje, kjer so volkovi v zadnjem času večkrat napadli domače živali. Z uplenom je sicer kvota za to območje izpolnjena, bodo pa tamkajšnji lovci in prebivalci poskušali dobiti novo določbo za dodaten odstrel.