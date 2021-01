V Gorenju zagnali proizvodnjo televizorjev

Po lanskem slabem letu in napovedi odpuščanj so v Gorenju le zagnali obljubljeno proizvodnjo televizorjev. Pred dvema letoma je kitajski Hisense proizvodnjo hladilnikov preselil v Srbijo in dejal, da bo v Sloveniji to nadomestil s proizvodnjo televizorjev. V prvih parih tednih bodo dnevno izdelali 800 TV-aparatov, v dveh letih pa nameravajo povečati proizvodnjo na štiri milijone letno, kar je 11.000 televizorjev na dan. Na novo pa so zaposlili 1200 ljudi.