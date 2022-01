V gorskih nesrečah življenje izgubilo kar pet planincev

Sicer sončen vikend je prinesel kar nekaj dela gorskim policistom in reševalcem. Opravili so namreč več reševalnih akciji, v nesrečah pa je žal življenje izgubilo kar pet planincev. Prva nesreča se je zgodila na Kamniškem sedlu, druga na Malem Triglavu in tretja na območju Komne. Vsi planinci so bili po prvih podatkih reševalcev ustrezno opremljeni, a žal tudi to v zimskih razmerah kdaj ni dovolj, da bi nas zavarovalo pred usodnim zdrsom ali padcem. Gorska reševalna služba Bohinj je bila v nedeljo zvečer obveščena o padcu dveh planincev. Prvega so hitro po začetku našli mrtvega.