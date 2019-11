V gostinskih lokalih v Avstriji bo po novem prepovedano kaditi

V Avstriji danes začne veljati prepoved kajenja v vseh gostinskih lokalih. Parlament na Dunaju je julija potrdil zakon, ki kajenje prepoveduje na vseh javnih krajih, kjer strežejo hrano in pijačo, kar velja tudi za gasilske veselice ali zabave v šotorih. Zakon predvidena nekatere izjeme, med drugim gostinske vrtove. Prepoved pa velja tudi za vodne pipe in elektronske cigarete.

Doslej so se v Avstriji lahko lastniki manjših gostinskih lokalov sami odločili, ali bodo ti kadilski ali ne, večji lokali pa so morali imeti ločene prostore za kadilce.

Splošna prepoved kajenja v gostinskih lokalih bi morala začeti veljati že 1. maja, a je tedanja vlada v sestavi ljudske stranke (ÖVP) in svobodnjakov (FPÖ) kljub nasprotovanju javnosti to odločitev, ki jo je sprejela prejšnja vlada ÖVP in socialdemokratske stranke (SPÖ), umaknila z mize.

Umik prepovedi kajenja je bila namreč ena od obljub tedanjega vodje svobodnjakov Heinz-Christiana Stracheja pred parlamentarnimi volitvami leta 2017. A letos je afera Ibiza odnesla Stracheja ter vlado ÖVP in FPÖ, pod peticijo za splošno prepoved kajenja pa se je podpisalo skoraj 900.000 Avstrijcev, to pa je končno odprlo pot današnjemu koncu kajenja v vseh lokalih.

Kritiki zakona, predvsem lastniki lokalov, kljub julijski odločitvi parlamenta niso obupali, a so bili doslej neuspešni. Avstrijsko ustavno sodišče je sredi oktobra zavrnilo tožbo združenja t. i. nočne gastronomije, ki je terjalo, da se njihove lokale izvzame iz zakona, ker da bi njihovi gostje s kajenjem pred lokali ponoči lahko motili sosede.

Za zdaj pa še ni bila sprejeta odločitev o tožbi združenja lokalov s šišami, ki prepoved izpodbijajo z utemeljitvijo, da k njim gostje pridejo le zaradi kajenja vodnih pip. Za zdaj pri sosedih očitno ni določen celovit nadzor spoštovanja prepovedi. Po navedbah ministrstva za zdravje so za to pristojni organi, kot jih določajo zakoni o varnosti hrane in zaščiti potrošnikov, pa tudi uslužbenci za nadzor poslovanja gostinskih obratov in na koncu še delovna inšpekcija.