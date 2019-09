V gozdnih požarih v Boliviji poginilo več kot dva milijona živali

V posvetovanjih z biologi z najhuje prizadetega območja so ugotovili, da je na več zaščitenih območjih izginilo več kot 2,3 milijona živali, je povedala Sandra Quiroga z univerze v Santa Cruzu.

Med žrtvami požarov so po ugotovitvah biologov ozeloti in druge divje mačke, kot so pume in jaguarji, pa tudi srnjad, lame in manjše gozdne živali, med drugim mravljinčarji, jazbeci, kuščarji, tapirji in glodavci. Lokalni mediji prikazujejo fotografije zoglenelih živali v tlečih gozdovih in ptice, ki bežijo na območja, ki so jim plameni prizanesli.