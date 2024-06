V gramozni jami ugasnilo življenje 20-letnika

Na območju Prepolj v bližini Kidričevega je v gramozni jami ugasnilo mlado življenje. 20-letni moški je hodil na območju, kjer so se izvajala dela. Pri tem se je gramozna brežina vdrla in 20-letnik je padel v vodo. Moškega so po navedbah mariborske policijske uprave našli, potegnili iz vode in oživljali, vendar mu ni bilo več pomoči. Prav v teh dneh bo marsikdo iskal ohladitev v reki, jezeru, morju, bazenu. Kaj početi in česa ne, da bo kopanje varno?