V Grčiji prisegla nova vlada

Ključen resor v novi vladi, finančno ministrstvo, je prevzel 45-letni ekonomistHristos Saikuras, ki je bil že med letoma 2012 in 2015 namestnik finančnega ministra. Kot član takratne koalicijske vlade, ki so jo sestavljali konservativci in socialisti, je izvajal ostre varčevalne ukrepe, ki so jih od Grčije zahtevali tuji upniki.

Vodenje grške diplomacije je prevzel 59-letni Nikos Dendiaz, ki velja za proevropskega konservativca z ministrskimi izkušnjami, med drugim na področju pravosodja in obrambe.