V Grčiji zagorel trajekt, 613 potnikov na varnem

Trajekt je v času požara komaj zapustil grško pristanišče Igumenica in se namenil proti italijanskim Benetkam, na krovu pa je prevažal 538 potnikov, 75 članov posadke in 293 vozil. Požar je izbruhnil v prostoru, kjer so bila parkirana vozila, natančen vzrok pa še ni znan.

Kot poroča grški portal protothema.gr se je vklopil samodejni protipožarni sistem, 32.640 tonska ladja, ki sicer lahko sprejme do 1800 potnikov, pa je dobila ukaz za vrnitev v pristanišče. Dve osebi sta imeli težavi z dihanjem in so ju iz preventivnih razlogov prepeljali v bolnišnico. Gasilci so požar pogasili in pričeli s preiskavo vzrokov.