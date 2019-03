V Haagu danes izrek pravnomočne sodbe Karadžiću

73-letnega Karadžića, ki je bil predsednik Republike srbske in vrhovni poveljnik vojske bosanskih Srbov med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995, je haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije 24. marca 2016 na prvi stopnji spoznalo za krivega v 10 od 11 točk obtožnice in ga obsodilo na 40 let zapora.

Med drugim so ga obsodili zaradi genocida več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in večletnega obleganja Sarajeva, kjer je bilo ubitih več kot 10.000 ljudi. Oprostilo pa ga je obtožbe zaradi genocida v sedmih občinah na zahodu BiH. Tožilstvo v pritožbi zahteva obsodbo tudi v tej točki in s tem obsodbo na najvišjo kazen, dosmrtni zapor.