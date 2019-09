V Harareju pred na pol praznim stadionom žalna slovesnost za Mugabeja

V Zimbabveju so se slovesno poslovili od nekdanjega voditelja Roberta Mugabeja. Slovesnost se je na športnem stadionu začela z vojaško parado ter vzklikanjem in petjem gostov. Stadion, ki sicer sprejme najmanj 60.000 ljudi, pa je bil precej prazen.

Od tujih državnikov so se slovesnosti med drugim udeležili predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa, kenijski predsednik Uhuru Kenyatta, mozambiški predsednik Filipe Nyusi, predsednik Ekvatorialne Gvineje Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, bivši predsednik Gane Jerry Rawlings in bivša predsednika Južne Afrike Thabo Mbeki in Jacob Zuma.

Pokop, ki je bil sprva načrtovan za nedeljo, so zdaj prestavili na oktober, da mu bodo lahko v Harareju zgradili mavzolej pri spomeniku, posvečenem junakom naroda.

Večina ljudi je na žalno slovesnost prišla z avtobusi iz podeželskih območij, prevoze pa naj bi organizirala vladajoča stranka Zanu-PF, ki jo je v preteklosti vodil Mugabe. Nosili naj bi majice s podobo trenutnega predsednika Emmersona Mnangagweja, kar bi lahko bila žalitev za Mugabejevo družino. Eden od udeležencev slovesnosti, ki je tja prišel za avtobusom, je dejal, da so jim naročili, naj nosijo te majice.

Ko je Mugabe leta 2017 skušal odstaviti Mnangagweja z mesta podpredsednika, je vojska izvedla vojaški udar. Najprej je bil Mugabe v hišnem priporu, nato pa so ga po množičnih demonstracijah prisilili v odstop. Po tem se je njegovo zdravje začelo hitro slabšati.

Mugabeja naj bi pokopali oktobra. Družina in vlada sta sprva bili v sporu glede tega, kje bodo nekdanjega voditelja pokopali. Na koncu je prevladala odločitev, da bo pokopan v Harareju, v spominskem parku nacionalnih herojev Acre. Sam pogreb pa se bo zgodil šele čez mesec dni, ko bodo v parku zgradili mavzolej za Mugabeja.

Mugabe velja za junaka osvoboditve države izpod britanskega kolonialnega jarma, ki se je nato spremenil v ekscentričnega despota. Zimbabveju je s trdo roko vladal 37 let. Umrl je 6. septembra v bolnišnici v Singapurju. Star je bil 95 let. Kenyatta in nekateri drugi državniki so mu izrekali hvalnice, ker je osvobodil Zimbabve kolonializma.