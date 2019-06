V Himalaji pogrešana skupina osmih alpinistov

Ekipa pogrešanih alpinistov, v kateri so vsaj trije Angleži, Avstralec, Indijec in dva Američana, je vzpon na drugi najvišji indijski vrh začela 13.maja. Vodil jih je izkušeni britanski vodnik Martin Moran, ki je vodil že veliko odprav v Himalaji, poroča BBC.

Pogrešani so bili del večje skupine 12 alpinistov. Dvanajst dni po začetku vzpona so se le štirje vrnili v bazni tabor. Ker se 26. maja še niso vrnili v bazni tabor ob načrtovanem času, so za njimi poslali reševalno ekipo.

Agencija, ki je organizirala odpravo, je sicer najprej počakala nekaj dni, če bi se alpinisti morda vrnili, šele potem so obvestili oblasti. A te opozarjajo, da močne padavine ovirajo reševanje.