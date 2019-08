V Hongkongu znova spopadi med protestniki in policijo

V Hongkongu se nadaljujejo protivladni protesti, ki so se ponekod sprevrgli v spopade med protestniki in policijo. Ta je znova uporabila solzivec. Protestniki v tej nekdanji britanski koloniji, ki menijo, da so njihove pravice in svoboščine ogrožene, vztrajajo pri svojih zahtevah in kritiki oblasti v Pekingu.

Na tisoče protivladnih protestnikov se je danes v dežju zbralo na stadionu, od koder so začeli pohod po ulicah Hongkonga, kjer so predvidena različna zborovanja. Protestniki, ki že tri mesece zasedajo hongkonške ulice in zahtevajo več demokratičnih svoboščin, vztrajajo, da bodo nadaljevali svoja prizadevanja. "To je zadnja priložnost. Mislim, da bo vladni nadzor vse strožji in ne verjamem, da bodo popustili, zato je to verjetno naša zadnja priložnost, da se borimo,"je dejala ena od protestnic, ki se je z dveletnim sinom in možem udeležila pohoda skozi zahodni Kowloon. FOTO: AP Pri tem so znova izbruhnili spopadi. Policija je proti skupini protestnikov, ki so zaprli cesto v bližini glavnega vladnega poslopja na območju zahodnega Kowloona, uporabila solzivec. Protestniki so v odgovor policiste obmetavali s kamnitimi kockami in molotovkami, pred solzivcem pa so se zaščitili z dežniki, ki jim pridejo prav tudi zaradi obilnega dežja. Na ulice so danes prvič zapeljala tudi vozila, opremljena z vodnimi topovi, vendar jih policija ni uporabila. Po informacijah agencij gre za opozorilo protestnikom, da jih bodo uporabili, če se ne bodo umaknili. Spopadi so izbruhnili že v soboto Na hongkonških ulicah se je že v soboto na protestih zbralo več tisoč ljudi, pri tem pa so izbruhnili tudi spopadi. Večinoma mirne proteste, ki so jih v zadnjih dneh znova zaznamovali nasilni spopadi, je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci kitajske celine ne poznajo. "Kitajska ne želi izgubiti Hongkonga, želijo, da Hongkong postane del Kitajske, in da se obnaša kot Kitajci, ki počnejo to, kar jim vlada reče," je povedal eden od protestnikov.