V Hrastniku bodo gradili nov, modernejši dom za ostarele

V Hrastniku imajo razlog za veselje. Župan in direktor doma starejših občanov sta namreč z ministrom za delo Ciglerjem Kraljem podpisala pismo o nameri za gradnjo novega, modernega doma starejših. Trenutni je namreč v zelo slabem stanju, saj je bil to včasih dijaški dom in sploh nima prave infrastrukture. To se je pokazalo predvsem v lanskem letu, ko je bil prav hrastniški dom starejših žarišče koronavirusa, tudi zaradi slabe infrastrukture. Delo naj bi začeli v roku enega leta, konec gradnje pa načrtujejo za leto 2023.

