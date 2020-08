V Hrastniku neurje pozvročilo hude poplave, v Radencih avtomobil ostal ujet v deroči vodi

Za nami pa je, kot kaže, za zdaj še zadnja burna noč zaradi močnega deževja in vetra, ki je povzročal precej nevšečnosti po severovzhodnem delu države. Največ dela so imeli gasilci v okolici Radencev. Majhen potok je v le nekaj minutah narasel do te mere, da ceste enostavno ni bilo več videti, en avtomobil je ostal ujet v vodi, že v naslednjem trenutku pa je začela voda zalivati tudi nižje ležeče prostore, predvsem kleti in garaže. Nič bolje ni bilo niti v Celju, že tretjič v mesecu dni pa so se s hudim neurjem srečali v Hrastniku.