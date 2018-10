V hudem neurju na jugu Italije umrla mama in otrok

Jug Italije je včeraj popoldne zajelo silovito neurje z vetrom, nalivi in tudi točo. V samo nekaj urah je ponekod padlo več kot 200 milimetrov dežja, reke so prestopile bregove, po cestah in ulicah je drla voda. Reševalci so imeli polne roke dela, na varno so pomagali več ljudem, ki se niso uspeli pravočasno umakniti. Vse se je namreč dogajalo zelo hitro.

Žal pa je neurje zahtevalo tudi vsaj dve smrni žrtvi. Voda je v kraju Lamezia Terme v Kalabriji odnesla avto s 30-letno voznico in njenimi otrokoma, starima sedem in dve leti. Ko so avto odkrili, v njem ni bilo nikogar. Danes zjutraj so našli trupli matere in starejšega otroka, malček velja za pogrešanega.

Med najbolj prizadetimi mesti je Catania na Siciliji, posnetki kažejo, da so ulice postale nevarna deroča reka.