V hudi nesreči avtobusa na Madeiri umrlo več nemških turistov

V hudi nesreči na portugalskem otoku Madeira je včeraj umrlo najmanj 29 ljudi, 27 so jih zaradi poškodb reševalci odpeljali v bolnišnico v glavnem mestu Funchal. Več oseb naj bi utrpelo težje poškodbe.

Nesreča se je zgodila ob 18.30 po lokalnem času blizu obmorskega mesteca Canico, ko je voznik turističnega avtobusa izgubil nadzor nad vozilom, to pa je nato zletelo s ceste in obstalo na strehi ene izmed hiš na pobočju. Preiskava nesreče je že v teku.

Na avtobusu je bilo po zadnjih podatkih 55 nemških turistov, turistični vodič in portugalski voznik. Med žrtvami je 11 moških in 18 žensk, vse žrtve pa naj bi bile med 40. in 50. letom starosti. Kot je povedal župan mesta Canico Filipe Sousa za portugalske medije, bi lahko bili med žrtvami tudi lokalni prebivalci. Nesrečo pa naj bi preživela vodič in voznik.