'Idrijska lokomotiva': domačini ponosni na olimpijca Jana Tratnika

Idrija sicer slovi po čipki in žlikrofih, a ko beseda nanese na olimpijce, ne gre brez kolesarskih legend Valterja Bonče, Boruta Božiča in seveda letošnjega Jana Tratnika. Ta je v Tokiu odlično opravil vlogo pomočnika na olimpijski cestni dirki. Idrijska lokomotiva, kot mu doma radi rečejo, je namreč odigrala ključno vlogo in slovensko reprezentanco s Pogačarjem na čelu pripeljala do brona. Kako ponosni so sokrajani na dejstvo, da med njimi živi že tretji olimpijec?

