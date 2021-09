V Idriji se odpira nova tovarna Hidria

Ministri so obiskali goriško regijo. V okviru obiska se je predsednik vlade udeležil tudi položitve temeljnega kamna za novo tovarno Hidrie v Idriji, kjer bodo še naprej razvijali in izdelovali ključne dele za motorje električnih avtomobilov. 40-milijonska investicija bo v naslednjih petih letih zagotovila sto delovnih mest, Janez Janša pa je dejal, da bodo avtomobilski industriji, ki je v Sloveniji ena izmed ključnih, pri zelenem prehodu pomagali tudi s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost.