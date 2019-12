V Indiji odmeva primer skupinskega posilstva in umora 27-letnice

Štirje moški so priznali skupinsko posilstvo mlade veterinarke. Skupina moških je nato žensko zažgala, je potrdila policija v indijskem mestu Hyderabad. V New Delhiju so izbruhnili protesti, na katerih je množica zahtevala najstrožje kazni za storilce, ki so posilili in umorili 27-letnico.

Zločin se je zgodil 27. novembra. "Štirje moški so bili aretirani zaradi suma kaznivega dejanja posilstva in umora. Vsi štirje so priznali, da so pred umorom posilili žrtev, ki je bila pred zažigom še na pol pri zavesti," je povedal R. Venkatesh, policijski inšpektor policijske postaje Shamshabad v Hyderbadu.

"Njeno truplo so naložili v tovornjak in jo odpeljali na drugo lokacijo. Odnesli so jo pod most, jo polili z bencinom in zažgali," je dodal Venkatesh, potem ko je odkril kraj, kjer so našli truplo. Preiskovalci še ne morejo potrditi, da je bila žrtev pred zažigom posiljena, saj je bilo truplo močno ožgano. Imena 27-letnice niso sporočili, saj stroga indijska zakonodaja prepoveduje razkritje identitete žrtev spolnih napadov.

Na ulicah več indijskih mest se je zbralo več tisoč protestnikov. FOTO: AP