V Indiji prešuštvo ni več kaznivo dejanje

Zakon, ki je prešuštvo opredeljeval kot kaznivo dejanje je neustaven in diskriminatoren do žensk, je odločilo indijsko vrhovno sodišče.

Indijska vlada je nasprotovala tej pobudi in se zavzemala, da bi prešuštvo ostalo kaznivo dejanje. "Razveljavitev zakona bo vplivala na svetost zakona. Zakonitost prešuštva bo škodovala zakonskim zvezam," so povedali na sodišču.

Prešuštvo je sicer nezakonito v 21 ameriških zveznih državah, vključno z New Yorkom. Prepovedano je tudi v šeriatskem pravu, kar pomeni, da je to kaznivo dejanje v muslimanskih državah, kot so Iran, Afganistan, Savdska Arabija in Afganistan. Na Tajvanu pa prešuštvo kaznujejo z zaporno kaznijo do enega leta, navaja britanski BBC.