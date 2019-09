V Indiji se je prevrnil turistični čoln: 12 mrtvih, še 25 jih iščejo

Čoln, ki je na jugu Indije prevažal 61 ljudi, se je prevrnil na poti do popularne turistične destinacije Papikondalu. 12 ljudi je umrlo, še 25 pa jih je pogrešanih, so potrdile oblasti. Vsi na krovu so bili indijski državljani. Mnogi niso imeli rešilnih jopičev, na reki pa zaradi nedavnih poplav sploh ne bi smeli pluti.

Predstavnica indijske zvezne države Andra Pradesh Mekathoti Sucharita je potrdila, da se je na reki Godavari prevrnil turistični čoln, na katerem je bilo 61 ljudi – 50 potnikov in 11 članov posadke, vsi med njimi indijski državljani. V nesreči je umrlo 12 ljudi, še vedno pa jih pogrešajo 25. Preživele so rešili lokalni ribiči, vsi pa so nosili rešilne jopiče. Čoln je bil na poti na popularno turistično destinacijo Papikondalu, ko se je v bližini vasi Kachuluru prevrnil. Sucharita je dejala, da je bilo operiranje turističnih čolnov zaradi nedavnih poplav reke prepovedano. "Odgovorni bodo nosili hude posledice," je dejala. Domačini, ki tam živijo, so sicer odvisni od trajektov in čolnov, saj drugače ne morejo potovati med vasmi. Indijski premier Narendra Modije tvitnil, da sočustvuje z žalujočimi družinami in dejal, da je dogodek ekstremno boleč. Dodal je, da reševalna akcija za pogrešanimi še vedno poteka.