Zaradi smrtonosnega sadeža v Indiji umrlo 30 otrok

O številu umrlih poročajo iz dveh bolnišnic v mestu Muzaffarpur v indijski zvezni državi Bihar, ki je znana po bujnih sadovnjakih eksotičnega sadeža liči.

Pri vseh otrocih so se pokazali simptomi sindroma akutnega encefalitisa, je povedal vodja tamkajšnjega univerzitetnega medicinskega centra in bolnišnice Ashok Kumar Singh in dodal, da je večina utrpela nenadno izgubo glukoze v krvi, kar lahko vodi do vnetja možganov.