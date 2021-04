V Indiji zdravstveni sistem sesut: dnevno beležijo več 300.000 novih primerov

Na seznamu rdečih držav je še naprej Indija, kjer že več kot teden dni dnevno beležijo več 300.000 novih primerov. V ponedeljek so zabeležili skoraj 320.000 okužb, več kot 2700 ljudi je umrlo. Zdravstveni sistem se je tam popolnoma sesul, bolniki umirajo na ulicah, le redki še dobijo prosto posteljo, a tudi ko jo, nočne more še ni konec. Bolnišnice so namreč ostale skoraj brez ustreznih zdravil, kisika in celo zaščitne opreme. Da bi preprečili še več smrti, so Indiji zdaj pomoč ponudile številne države, med njimi tudi Francija, Nemčija in Kanada. 60 milijonov odmerkov cepiva AstraZenece pa je državi obljubil ameriški predsednik Joe Biden.

