V Indiji že tretji dan rešujejo dveletnika, ki je padel v vodnjak

"V soboto do 5.30 smo ga slišali, kako joče, za tem pa je vse potihnilo. Ne moremo oceniti, v kakšnem stanju je. Zdravniške ekipe mu s pomočjo cilindrov v luknjo ves čas dobavljajo kisik. To, da se mokro blato ugreza, pa nam predstavlja dodatne težave," je povedal zdravstveni minister Vijayabaskar.

Pojasnil je, da so otroka poskušali rešiti z različnimi tehnikami – z vrvjo, v luknjo so spustili kamero, ki je posnela njegovo dihanje, pa tudi z vakuumom, ki ga sicer uporabljajo za vlečenje dojenčka iz maternice. "Do zdaj nismo bili uspešni," je dejal.

V nedeljo so na kraj dogodka pripeljali še težko mehanizacijo, z vrtalnikom tik ob vodnjaku vrtajo še eno luknjo v tla, a zaradi skalnatih tal napredujejo zelo počasi.