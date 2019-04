V Indoneziji v poplavah več mrtvih, iz kletk pa pobegnili pitoni

Na Sumatri so v provinci Bengkulu evakuirali okoli 12.000 ljudi, potem ko so zaradi močnega deževja, ki vztraja že od petka, narasle reke ter poškodovale na stotine stavb, mostov in cest. Nekateri deli otoka so še vedno odrezani od sveta, zato bi se število žrtev lahko še povečalo, prav tako še ni ocene škode.

Oblasti se bojijo, da bi nadaljnje deževje lahko povzročilo nove poplave in plazove, prav tako bi se lahko začele širiti različne bolezni.