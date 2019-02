V Indoneziji znova odkrili dolgo 'izgubljeno' orjaško čebelo

Znanstveniki so v Indoneziji spet našli največjo čebelo na svetu, ki so jo nazadnje videli 1981 in za katero so menili, da je izumrla. Tako imenovana Wallacova orjaška čebela je štirikrat večja od navadne čebele, čeljust pa ima podobno oblikovano kot hrošč rogač.

Znanstveniki so danes objavili fotografije in video panja in matice. Po besedah znanstvenikov gre za "sveti gral" med odkritji živalskih vrst. "Odkritje je bilo dih jemajoče, saj nismo bili prepričani, da ta vrsta še vedno obstaja," je povedal fotograf Clay Bolt, ki je zajel fotografije te živali. "Sredi tako dobro dokumentiranega globalnega upada raznovrstnosti žuželk je čudovito odkritje, da se ta vrsta še vedno drži,"je dejal član ekipe znanstvenikov in profesor na sydneyjski univerzi Simon Robson. Odkritje vzbuja upanje, da ta redka vrsta čebel živi tudi v drugih gozdovih na tem območju. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ta čebela je štirikrat večja od navadne čebele, čeljust pa ima podobno oblikovano kot hrošč rogač. Samice lahko merijo do 3,8 centimetre z razponom kril več kot šest centimetrov, samci pa so veliki približno 2,3 centimetra. Izmuzljiva čebela že večkrat za več let izginila Čebela je poimenovana po britanskem naravoslovcu Alfredu Russelu Wallacu, ki je skupaj s Charlesom Darwinom razvil teorijo naravne selekcije. Wallace je to vrsto prvič odkril leta 1858 na indonezijskem otoku Bacan. Orjaške čebele so znova videli leta 1981, ko jo je ameriški entomolog Adam Messer spet odkril. Na Bacanu in še dveh bližnjih otokih je našel šest panjev. Od takrat naprej je niso več videli. Raziskovalec z univerze v Princetonu Eli Wyman je dejal, da je Messnerjevo odkritje ponudilo določen vpogled v to vrsto, "a o tej izjemni žuželki še vedno ne vemo skoraj nič". Wyman je še dodal, da upa, da bo ponovno odkritje sprožilo raziskavo, ki bo omogočila globlje razumevanje te izmuzljive čebele in da se jo bo zaščitilo pred izumrtjem. Naravno okolje v katerem domuje ta vrsta ogroža krčenje gozdov za namene indonezijskega kmetijstva. Med letoma 2001 in 2017 je ta azijska država izgubila okoli 15 odstotkov svojih gozdov.