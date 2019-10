V Iranu aretirali zvezdnico družbenih omrežij

Sahar Tabar naj bi sicer prestala okoli 50 plastičnih operacij, a njene fotografije, ki jih je objavljala na družbenem omrežju Instagram, so bile drastično spremenjene na način, ki naj bi po njenih besedah prikazoval ameriško zveznico Angelino Jolie v njeni "zombi obliki". Na nekaterih fotografijah nosi tudi ohlapno pripet hidžab in je močno naličena.

22-letnico naj bi aretirali zaradi številnih pritožb javnosti glede njenega izgleda. Med njenimi obtožbami pa so se znašli svetoskrunstvo, spodbujanje nasilja, spodbujanje mladih h korupciji in žalitve pravil oblačenja, navaja BBC. Aretirana pa je bila po ukazu sodišča v Teheranu, ki se ukvarja s "kulturnimi zločini, družbeno in moralno korupcijo", povzema Guardian. Njen Instagram profil je bil po aretaciji izbrisan.

Instagram je sicer eden izmed redkih večjih družbenih omrežij, ki je dovoljen v Iranu, Facebook in Twitter sta uradno prepovedana. Z aretacijo pa se je Tabar znašla na dolgem seznamu iranskih blogerjem in influencerjem, ki so se znašli v navzkrižju z zakonom. Pred letom dni je bila aretirana tudi mlada Maedeh Hojabri, ki je med drugim na Instagramu objavila posnetek svojega plesa.