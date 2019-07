V Iranu razbili vohunsko mrežo in na smrt obsodili agente ameriške Cie

Iranske oblasti so sporočile, da so njihove varnostne agencije razbile vohunsko mrežo ameriške obveščevalne agencije Cia in aretirale 17 ljudi. Nekatere so obsodili na smrt, druge na dolgoletne zaporne kazni.

Domnevni vohuni so bili zaposleni na občutljivih položajih na ekonomskem, jedrskem, infrastrukturnem, vojaškem in kibernetskem področju, kjer so zbirali tajne informacije, so iranski mediji povzeli sporočilo ministrstva za obveščevalne zadeve.