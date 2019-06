V Iranu usmrtili domnevnega vohuna Cie, vse večje napetosti z ZDA

Oblasti so tedaj objavile, da so v njunem stanovanju odkrile "jasne dokaze" o vohunjenju za Cio. Po več letih preiskave je bil moški nato obsojen na smrt, njegova žena pa na 15 let zapora. Obsodbo je zdaj potrdilo še iransko vrhovno sodišče in moškega so v začetku tedna usmrtili z obešenjem v zaporu v mestu Karadž.

V Iranu so usmrtili moškega, ker naj bi ta vohunil za ameriško obveščevalno agencijo Cia, je danes poročala iranska radiotelevizija IRIB. Moški naj bi delal v oddelku obrambnega ministrstva za vesoljske raziskave, skupaj z ženo pa so ga prijeli že leta 2010.

Do usmrtitve domnevnega vohuna za Cio prihaja sredi vse bolj napetih odnosov med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trumpje sicer odpoklical napade v odgovor na iransko sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala, Teheran pa se je ostro odzval na njegove izjave in poudaril, da bodo kakršne koli grožnje proti Iranu imele resne posledice na interese ZDA v regiji. Trump je danes pred Belo hišo pred odhodom v Camp David na srečanje glede Irana novinarjem dejal, da bo "najboljši prijatelj Irana" in da bi lahko ta bil bogata država, če bi se odpovedal jedrskemu orožju.

Napetosti med državama se krepijo že vse od ameriške enostranske odpovedi mednarodnemu jedrskemu sporazumu, še posebej pa so se odnosi zaostrili po zaostritvi ameriških sankcij, ki so praktično ohromile izvoz iranske nafte. Po skrivnostnih napadih na tankerje, ki tovorijo nafto iz Perzijskega zaliva, sta se strani znašli nevarno na robu spopada. Američani za napade na tankerje obtožujejo Iran, ta pa to odločno zanika.