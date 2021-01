V iskanju naslednjega vladnega govorca

Z mesta vladnega govorca se je poslovil človek, ki je bil od prvega dne epidemije vsak dan z nami. Jelko Kacin je človek dejstev in številk. No, pa tudi človek prirejenih dejstev in zgodb. V muzeju je imel celo svojo razstavo. Vendar pa njegovega naslednika ne bo enostavno najti. Kdo bo tako hladno odgovarjal na novinarska vprašanja, kdo bo tako čustveno razlagal dnevne številke in kdo bo dnevno ustvarjal nove šale in reke? Zato se je v iskanje Kacinovega naslednika podal Aleksander Pozvek.

