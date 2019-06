V Istanbulu sodijo organizatorjem protivladnih protestov leta 2013

Današnja prva obravnava je potekala na sodišču v strogo varovanem zaporu Silivri, kjer sta zaprta dva od obtoženih, ob Kavali še aktivist Yigit Aksakoglu.

Borec za človekove pravice Osman Kavala je zaprt več kot 600 dni. 14 obtožencev – med njimi so ugledni aktivisti za človekove pravice, odvetniki, umetniki in arhitekti – se branijo s prostosti. Nekateri so pobegnili iz države, med njimi nekdanji glavni urednik časopisa CumhuriyetCan Dundar, ki od leta 2016 živi v izgnanstvu v Nemčiji.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je obtožbe označila kot absurdne, sojenje pa kot grob poskus, da bi utišali nekatere najbolj znane kritične predstavnike civilne družbe v Turčiji.

Obtožnica na 657 straneh med drugim navaja predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je bil v času protivladnih protestov leta 2013 turški premier. Erdogan Kavala obtožuje, da je proteste financiral.

Protesti so maja 2013 v Istanbulu izbruhnili zaradi načrtov preureditve osrednjega parka Gezi, nato pa so se razširili po vsej državi z zahtevami po odstopu Erdogana. Vseh 16 je med drugim obtoženih financiranja in usklajevanja protestov na trgu Gezi, poškodovanja verskih objektov in pokopališč ter kršenja zakona o strelnem orožju.

Tožilstvo se sklicuje na domnevne dokaze, kot so videoposnetki, telefonski pogovori, sporočila na Twitterju in zasebne fotografije z mobilnih telefonov obtožencev. Nekateri prisluhi segajo v leto 2009, razkrivajo pa tudi, kako natančno in pogosto turška država spremlja svoje državljane, poroča dpa.

"Sodni proces Gezi ponazarja grozljive rekorde Turčije pri lažnih pregonih in pridržanju ljudi, ki jih vlada vidi kot kritike in sovražnike," je dejal Hugh Williamson, direktor organizacije Human Rights Watch za Evropo in Srednjo Azijo.

Kavalo, spoštovanega mecena v intelektualnih krogih v Turčiji in tujini, so aretirali 18. oktobra 2017, priprli pa 1. novembra istega leta. Njegovo dolgo pridržanje brez obtožnice so že večkrat obsodili predstavniki Evropske unije in borci za človekove pravice.

Kavala vodi Anatolski kulturni center, ki se zavzema za pravice in kulturno raznolikost, tudi Kurdov. Provladni mediji ga imenujejo tudi "Rdeči Soros" po ameriško-madžarskem milijarderju in vlagatelju Georgeu Sorosu, ki ga Erdogan obtožuje, da skuša destabilizirati državo. Nedavno je Erdogan Kavalo obtožil, da je Sorosev plačanec.