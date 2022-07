V Istanbulu začetek pogajanj med Kijevom in Moskvo

V Istanbulu so se začela pogajanja med Kijevom in Moskvo ter predstavniki Združenih narodov o deblokadi ukrajinskih pristanišč in ponovnem zagonu izvoza ukrajinskega žita prek Črnega morja. Ruska blokada, ki traja že 140 dni, resno ogroža prehransko varnost v svetu. Huda lakota grozi revnejšim državam v Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki so popolnoma odvisne od uvoza ukrajinskega žita. Kijev zahteva deblokado črnomorskih pristanišč in jasna zagotovila, da ruska vojska ne bo napadala in ovirala tovornih ladij. Ruska delegacija je v Istanbul prišla s svojimi zahtevami, s katerimi natančno, še ni znano. Doslej je zahtevala umik sankcij.