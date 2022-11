Poplave zajele tudi Pulj, Reko, otok Cres in Rovinj, za celotno jadransko obalo so razglasil tudi rdeči alarm oziroma izjemno nevarno vreme. Več kot 40 centimetrov vode je bilo na ulicah in trgih v Miljah. V italjanskem Gradežu pa so morali zaradi poplav zapreti šole, športne objekte pokopališča in parke.