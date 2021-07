V Italiji drevo padlo na kabino gondole, v Savudriji drevje poškodovalo turistko

V noči s torka na sredo so huda neurja pustošila pri naših sosedih in v osrednji Evropi. Nalivi s točo in močan veter so povzročali težave v Belgiji, Nemčiji, Švici, Italiji in na Hrvaškem. V Italiji je orkanski veter podrl drevo, ki je padlo na kabino gondolske žičnice. K sreči nihče od desetih potnikov ni bil ranjen. V Nemčiji, kjer so poplavljeni številni kraji, pogrešajo moškega, ki ga je odnesla deroča voda. Neurje, ki je ponoči prešlo hrvaško Istro, je največ škode povzročilo v enem od kampov v Savudriji. Padajoče drevje je poškodovalo eno turistko, ki so jo odpeljali v bolnišnico.

