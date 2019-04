V Italiji medicinski sestri zaradi umora pacientov dosmrtna ječa

Medicinska sestra Fausta Bonino je po izreku sodbe planila v jok in kasneje novinarjem dejala, da to ni pravično, saj ni storila nič. Njen odvetnik je že napovedal pritožbo.

Tožilstvo je 57-letnici sprva očitalo, da je umorila 13 ljudi na intenzivni negi v bolnišnici v pristaniškem mestu Piombino med januarjem 2014 in septembrom 2015. Že pred začetkom sojenja je tožilstvo opustilo obtožnice zaradi treh smrti, sodnik pa jo je v petek spoznal za krivo štirih umorov in jo oprostil krivde za šest drugih smrti.

Glede na navedbe tožilstva so vsi pacienti, ki so bili starejši od 60 let, umrli, ko so jim odmerili večjo količino nepredpisanega zdravila za redčenje krvi.