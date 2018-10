V italiji odkrili okostje 'vampirskega otroka'

Kot poroča Skynews, arheologi verjamejo, da je bil desetletni otrok pokopan s posebnim ritualom, za katerega so bili nekoč prepričani, da bo preprečil, da bi se umrli vrnil v življenje. Okostje so v sodelovanju z italijanskimi odkrili arheologi iz Univerz Arizona in Stanford.

Na istem pokopališču so v nenavadnem položaju našli tudi okostje triletne deklice. Njene roke in noge so med pokopom obtežili s kamenjem, kar so, kot pojasnjujejo arheologi, skozi zgodovino počela številna ljudstva, saj so verjela, da bodo tako mrtvim, v katerih je bilo po njihovem prepričanju naseljeno zlo, preprečili, da bi vstali iz groba.

Prepričani so, da je bil kamen v otrokova usta položen namenoma. Kot namreč kažejo dosedanje raziskave, so nekoč z vstavljanjem kamnom v usta želeli preprečiti širjenje bolezni in da bi oseba 'vstala od mrtvih', potem ko je bila pokopana.

Pred najdbo so arheologi sicer verjeli, da je pokopališče namenjeno izključno dojenčkom in nerojenim plodovom, saj so doslej našli 50 okostji otrok, najstarejše pa je bilo okostje triletne deklice. Odkritje okostja 10-letnega otroka, katerega starost so lahko določili, spol pa še poskušajo ugotoviti, je teorijo postavilo na glavo in strokovnjaki zdaj menijo, da bi lahko na tem grobišču pokopavali tudi starejše otroke.

Truplo 'otroškega vampirja' so odkrili na grobišču, za katerega raziskovalci predvidevajo, da je bilo nekoč množično pokopališče otrok. Na tem območju so namreč odkrili okostja številnih otrok, datirali so ga na približno peto stoletje, ko je izbruh malarije na tem območju pokopal ogromno otrok.

Profesor in arheolog David Soren je tako imenovane vampirske pogrebe opisal kot zelo čudne in nenavadne. "Nikoli še nisem odkril česa podobnega," je povedal. Lokalni prebivalci so najdbo oklicali za 'vampirja iz Lugnana'.

Na območju grobišča groze so namreč še vedno deli, ki jih arheologi še niso prečesali, zato ne vedo, ali je tu pokopan še kakšen starejši otrok. Vodja arheološkega izkopavanja David Pickel je pojasnil, da glede na starost otroka, njegovo pozicijo in zaradi kamna v njegovih ustih, trenutno domnevajo, da gre za anomalijo znotraj že tako 'nenormalnega' pokopališča.

Našli še okostja otrok z nenavadnimi predmeti

Arheologi so na tem pokopališču namreč našli kosti dojenčkov, ki so bili pokopani s predmeti, ki jih povezujejo s čarovništvom in magijo, kot so bronasti kotli, napolnjeni s pepelom in okostja psov, za katere predvidevajo, da so bili žrtvovani.

Kot je pojasnil Soren, je znano, da so se starodavna ljudstva veliko ukvarjala s tem vprašanjem in da so se posluževali 'nenavadnih in tudi čarovniških metod', da bi preprečili, da bi zlo, ki se je po njihovem prepričanju naselilo v človeško telo, ušlo nazaj na svet.