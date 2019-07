V Italiji napovedali stavke v transportu in letalskem prometu

Sindikati Filt Cgil, Fit Cisl in Uiltrasporti so za sredo pozvali k stavkam v mestnem in primestnem prometu, na železnici, tovornem prometu, ladijskem prometu, pristaniščih, na avtocestah, taksi podjetjih in v podjetjih za izposojo avtomobilov. V večjih italijanskih mestih naj bi za štiri ure obstal mestni in primestni promet, v železniškem prometu naj bi stavkali od 9.01 do 17.01. V petek naj bi stavka med 10. in 14. uro ohromila letalski promet. Kontrolorji poletov se stavki ne bodo pridružili.