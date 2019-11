V Italiji v avtomobilu obvezna naprava proti pozabi otroka

Kot je danes sporočilo italijansko ministrstvo za promet, mora biti v avtosedež vgrajena naprava taka, da se samodejno aktivira. Ob tem mora biti opremljena tudi z alarmom, ki voznika v ali zunaj vozila z zvočnimi ali vizualnimi signali in vibriranjem opozarja na prisotnost otroka.

Naprava je lahko opremljena tudi s sistemom za samodejno pošiljanje sporočil SMS ali Whatsapp oz. telefonski klic.

Ministrstvo je za nakup naprave predvidelo majhno finančno pomoč v višini 30 evrov. Pri tem je opozorilo, da bodo tisti, ki bodo otroke v avtomobilu prevažali brez tega mehanizma, v prekršku. Grozi jim globa v višini od 81 do 326 evrov ter pet kazenskih točk na vozniškem dovoljenju.

V Italiji je že več let na voljo več tovrstnih mehanizmov, ki jih povežejo z avtomobilskim ključem. Proizvajati so jih začeli zaradi tragičnega pozabljanja dojenčkov v pregretih avtomobilih.

Tudi nekateri avtomobilski proizvajalci senzorje za zaznavo otrok že ponujajo v svojih novih avtomobilih, da bi bili ti v novih avtomobilih obvezni, naj bi po poročanju portala Automotive news Europe, kot ga je poleti povzel Avto-magazin, razmišljali tudi evropski zakonodajni organi. V ZDA pa so po poročanju BBC proizvajalci avtomobilov pristali na to, da bodo tovrstne senzorje do leta 2025 vgradili v vse nove avtomobile.