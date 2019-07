V Italiji že pet dni lovijo slovenskega medveda, ki je pobegnil iz zavetišča

Medveda, znanega pod oznako M49, so gozdni čuvaji ujeli v nedeljo. Že 24 ur kasneje pa je pobegnil iz ograde, ki je bila zavarovana s štirimi ograjami, med njimi eno pod visoko električno napetostjo. Vse štiri je uspešno preplezal. "Česa takšnega si nismo mogli zamisliti, a temu medvedu je uspelo," je v četrtek po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal predsednik Trentina Maurizio Fugatti .

Medveda so v torek že dvakrat opazili na nadzornih kamerah, kje je bil kasneje, pa ni znano, je povedal tiskovni predstavnik pokrajine. Fugatti je sprva odredil odstrel medveda, če bi se približal ljudem. To je naletelo na ostro nasprotovanje okoljskih aktivistov in tudi italijanskega ministra za okolje Sergia Coste. Po poročanju lokalnih medijev želijo zdaj oblasti medveda ujeti živega, odstrel pa je zadnja možnost.

M49 je del skupine okoli 50 rjavih medvedov, ki trenutno bivajo v Trentinu. Gre za potomca desetih medvedov, ki so jih leta 1999 v okviru projekta Life Ursus ob podpori Evropske unije v Trentino pripeljali iz Slovenije.