V Ivančni Gorici 28-letnica umrla nasilne smrti, osumljenec je njen partner

V Ivančni Gorici je 28-letna ženska umrla nasilne smrti. Njeno truplo so v eni od stanovanjskih hiš sredi kraja našli policisti, prostost pa odvzeli osumljenemu 46-letnemu moškemu, domnevno partnerju pokojne, ki je bil ob prihodu policije v hiši. Prav on naj bi pristopil do varnostnika, ki dela v bližnjem podjetju in z njegovega telefona poklical 112, češ da je njegovo dekle umrlo. Na kraj so pridrveli rešilci in policisti, pripoveduje varnostnik, ki je še vedno v šoku.