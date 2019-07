V izgredu v brazilskem zaporu ubitih 52 ljudi

Okoli 7. ure zjutraj po lokalnem času je zavrelo v prenatrpanem zaporu Altamira v brazilski zvezni državi Para. V izgredu je bilo ubitih 52 ljudi, 16 žrtev so obglavili.

Brazilska policija je na novinarski konferenci sporočila, da je izgred trajal vse do poldneva, sprli pa sta se dve zaporniški tolpi, ki jih policija sicer še ni identificirala.

Člani ene izmed tolp so vdrli v prostore dela zapora in podtaknili požar. Številne žrtve so umrle zaradi zadušitve.

Dva zaposlena v zaporu so za kratek čas ugrabili, a so jih nato izpustili. Med žrtvami sicer ni zaposlenih, so potrdili v zaporu.