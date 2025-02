Na švedski šoli odjeknili streli, okrog 10 ljudi ubitih

Švedska je v šoku. V izobraževalnem centru za odrasle v osrednjem delu države so odjeknili streli. Okoli 10 ljudi je bilo ubitih, je sporočila policija, ki se trudi identificirati žrtve. Najmanj šest ljudi je ranjenih, štirje so že prestali operacije, eden je v kritičnem stanju. "Slišali smo okoli deset strelov in glasne krike," pripovedujejo učenci in učitelji, ki so se v paniki zabarikadirali v predavalnice, kjer so čakali na evakuacijo. Policisti še naprej pozivajo okoliške prebivalce, naj se ne približujejo območju. Iz varnostnih razlogov so začasno zaprli tudi druge šole v bližini.