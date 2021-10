Poživitveni odmerek Pfizerja v skoraj 96 odstotkih prepreči simptomatsko okužbo s koronavirusom, kažejo zadnje raziskave. "Ta dodaten odmerek zmanjša verjetnost okužbe oziroma asimptomatične okužbe, oziroma simptomatične okužbe in še bistveno dodatno zmanjša verjetnost za hospitalizacijo," pojasnjuje Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Kot se je izkazalo v Izraelu, kjer je tretji odmerek prejelo že preko 40 odstotkov prebivalcev in če so še v začetku septembra beležili devet tisoč primerov dnevno, jih v zadnjih dneh, po osvežitvi zaščite, le še okoli tisoč. In kako dolgo bo zaščita trajala? "Menim, da vsaj toliko časa, kot je bila običajna zaščita, torej recimo pol leta, to lahko pričakujemo," doda Jerala.

Na drugi strani pa Slovenija: podatki NIJZ kažejo, da je rokav tretjič zavihalo slabih 39 tisoč Slovencev, kar je komaj slaba dva odstotka vseh državljanov. In čeprav počasi, pa ta odstotek vztrajno narašča.

V prvi vrsti, spomnimo, se naj za poživitveni odmerek, od 6. meseca po končanem osnovnem cepljenju, odločijo vsi starejši od 65. leta, vsi s pridruženimi boleznimi in po besedah vodje svetovalne skupine Mateje Logar: "Tisti, ki so pri svojem delu bolj izpostavljeni okužbam, kamor sodijo zaposleni v zdravstvu, sociali, vzgoji in tudi izobraževanju in pa tisti, ki so izpostavljenim različnim intervencijam oziroma stikom z ljudmi."

Posebno pozornost pa bi, po mnenju Jerale, morali nameniti tudi cepivu Janssen: "Cepivo Janssen je cepivo, kjer damo samo en odmerek in v imunologiji je en sam odmerek vedno slabši kot dva odmerka." Zato bi, še dodaja, morali čim prej predlagati, da bi poživitveni odmerek v tem primeru prejeli že po mesecu dni.