V Izraelu uspešno ločili enoletni siamski dvojčici

Izraelski zdravniki se veselijo zgodovinskega dosežka. 50-članska ekipa klinike Soroko in mednarodnih strokovnjakov je uspešno ločila siamski dvojčici. Komaj leto dni stari deklici, ki sta bili zraščeni z glavama, so ločili z zapleteno in zelo naporno, 12 ur dolgo operacijo, prvo tovrstno v Izraelu. Na kliniki so se na poseg pripravljali vse od njunega rojstva. Obstajala je namreč velika možnost poškodb možganov. A deklici izjemno dobro okrevata in sta kljub prestani operaciji nadvse živahni.