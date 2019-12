V Jadranu plava 700-kilogramska pošast

"Samica je bila dolga skoraj kot dvonadstropna hiša, težka pa kot osebni avtomobil,"sta povedala ribiča Marin Šalov in Marko Šola. "Ljudje ne verjamejo, da je živ, zato smo objavili fotografije. Ne zanima me zgodba o ulovi, ampak le to, da je morski pes živ in znova v morju," je povedal Marin Šalov.