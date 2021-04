V Jakobskem dolu bo blagoslov jedi potekal po sistemu 'drive in'

Pred nami je najpomembnejši krščanski praznik, velika noč, vstajenje Jezusa od mrtvih. A tako kot lani bomo tudi letos te praznike preživeli v precej ožjem družinskem krogu in zaradi vseh epidemioloških ukrepov znova zunaj cerkva. Svete maše s prisotnostjo vernikov so namreč do nadaljnjega prepovedane. Ker tudi med župniki najdemo precej iznajdljivih ljudi, bodo tradicionalni blagoslov ponekod kljub vsemu izpeljali – seveda na dovoljen način.

